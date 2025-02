Já depois do empate frente ao Corinthians na última jornada, o Palmeiras voltou a ceder pontos, este domingo, com o Água Santa [1-1] no Campeonato Paulista de futebol e caiu, por enquanto, para fora da zona de qualificação para a próxima fase.

A partida até começou bem para os comandados por Abel Ferreira. Logo aos três minutos, Flaco Lopez picou a bola por cima de Luan Ribeiro e abriu o marcador.

No entanto, no segundo tempo, o Água Santa empatou devido ao golo do Willem Mota (48m).

Com este resultado, o Palmeiras cai para o terceiro lugar do grupo D, fora da qualificação para os «quartos» do Paulistão. O Água Santa está no último lugar do grupo C.