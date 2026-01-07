Abel Ferreira alcançou um marco histórico no futebol brasileiro ao regressar aos trabalhos no Palmeiras e iniciar a sexta temporada consecutiva à frente do clube paulista. O feito não se registava há três décadas e coloca o treinador português como o primeiro, desde Telê Santana no São Paulo (entre 1991 e 1996), a atingir tal longevidade no comando de uma equipa da Série A brasileira.

Desde que chegou ao Verdão, em 2020, Abel Ferreira tornou-se numa das referências do futebol brasileiro. Em igualdade com Oswaldo Brandão, o técnico luso é ainda o treinador mais titulado da história do Palmeiras, com dez conquistas.

Em declarações à rádio Itatiaia, Abel recordou as primeiras palavras que proferiu como treinador do Palmeiras, precisamente evocando Telê Santana como inspiração.

«Quando dei a minha primeira entrevista no Palmeiras, perguntaram-me quais eram as referências que eu tinha entre os treinadores brasileiros. Lembro-me de ter falado do Telê Santana, do livro que tinha em casa antes mesmo de sonhar em ser treinador. É uma referência para os brasileiros, mas também para os treinadores europeus, por tudo aquilo que ele representa», começou por dizer.

«Às vezes, manter um casamento de cinco anos é difícil, quanto mais ser treinador de um clube grande. Gosto muito de estar aqui. A vontade de continuar a ganhar e de dar alegrias à torcida é o que me faz continuar», acrescentou o técnico luso.

Abel Ferreira sublinhou que a sua permanência vai além dos resultados imediatos, destacando a importância das relações e da confiança mútua.

«Sou um treinador de projeto, de relações, de trabalho e é isso que vejo dentro do clube. Por isso casou tão bem», explicou, em declarações também à TV Palmeiras.

Apesar dos recordes alcançados, Abel garante que o foco se mantém no essencial: o trabalho e o esforço.

«Esses recordes são um orgulho, mas não são desses troféus que nós andamos à procura. Andamos à procura de transformar o nosso trabalho, a nossa dedicação e o nosso esforço em títulos», concluiu.