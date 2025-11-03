Brasil: Ancelotti convoca Fabinho (Al Ittihad), Neymar continua de fora
Seleção canarinha defronta Senegal e Tunísia antes da convocatória final para o Mundial
Carlo Ancelotti anunciou esta segunda-feira a lista de convocados do Brasil para os dois últimos encontros do ano, frente a Senegal e Tunísia, ambos em solo europeu.
O selecionador italiano apresentou algumas novidades, entre elas Vitor Roque (Palmeiras), Luciano Juba (Bahia) e Fabinho (Al-Ittihad de Sérgio Conceição), este último chamado pela primeira vez desde que Ancelotti assumiu o comando técnico.
«Quero encontrar um jogador com características semelhantes às do Casemiro. Temos médios de grande qualidade, mas com perfis diferentes defensivamente. O Fabinho tem estrutura, experiência e conhece bem a posição», explicou Ancelotti sobre o médio treinado pelo português.
Ainda sem Neymar, o técnico admitiu que «não voltou a falar com o jogador» e que aguarda para ver «quando estará novamente disponível para jogar».
Os encontros estão marcados para 15 de novembro, frente ao Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, e 18 de novembro, diante da Tunísia, em Lille.
A lista de Ancelotti para os jogos de novembro do Brasil:
Guarda-redes: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)
Defesas: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma)
Médios: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham)
Avançados: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)