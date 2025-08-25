Brasil: Ancelotti deixa Neymar e Vini Jr. de fora da convocatória
Treinador da seleção brasileira anunciou 25 convocados para os jogos com o Chile e Bolívia, da qualificação para o Mundial 2026
Carlo Ancelotti anunciou esta segunda-feira os 25 convocados do Brasil para os jogos com o Chile e Bolívia, da qualificação para o Mundial 2026.
Destaque para a ausência de Neymar e Vinícius Júnior. O primeiro está lesionado, enquanto o segundo encontra-se suspenso para a primeira partida e Ancelotti decidiu poupar o astro do Real Madrid da elevada altitude de La Paz, capital da Bolívia.
De fora ficaram também os jogadores que militam no campeonato português, como é o caso de Pepê.
Já qualificado para o Mundial, o Brasil joga com o Chile no dia 5 de setembro e com a Bolívia no dia 10 do mesmo mês.
Confira todos os convocados:
Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)
Defesas: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco) e Wesley (Roma).
Médios: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)
Avançados: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).