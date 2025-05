O Santos caiu com um estrondo nos dezasseis avos de final da Taça do Brasil frente ao CRB naquele que foi o regresso de Neymar aos relvados depois de uma lesão. No entanto, o jogador brasileiro de 33 anos que regressou esta temporada ao «peixe» não garantiu a sua continuidade.

«Renovação? Não sei. Eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Viram que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença, sei que posso ajudar os meus companheiros», começou por dizer na Flash Interview da Prime Video Sport Brasil.

«É o primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo, mas acho que isto tudo não pode depender só de mim, acho que todos sabem a situação em que estamos e precisamos de todos para reverter a situação», atirou ainda.

O Santos não vence há sete jogos para todas as competições, está fora da Taça do Brasil e é penúltimo no Brasileirão com apenas cinco pontos conquistados em nove partidas