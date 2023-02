Renato Paiva viveu na noite de quarta-feira um dos piores dias da carreira profissional de treinador.

Na deslocação ao terreno do Sport Recife, em jogo da quinta jornada da Taça do Nordeste, o Bahia, do antigo treinador do Benfica B, foi goleado por 6-0.

As coisas complicaram-se para a equipa do técnico português logo aos 15 minutos, quando Ryan viu o vermelho direto. A jogar com mais um, a formação da casa superiorizou-se de forma natural, e traduziu isso em golos.

Luciano Juba bisou (18m e 26m), Vagner Love também (36m e 59m) e Jorginho (36m) e Sabino (90+6m) fizeram os restantes golos do encontro.

Com este resultado, o Sport Recife segue no segundo lugar do grupo A, ao passo que o Bahia é o último classificado do grupo B.

Por sua vez o Palmeiras, de Abel, soma e segue no Campeonato Paulista: o atual campeão brasileiro, que ainda não perdeu na prova, triunfou na receção ao Bragantino (2-0).

Rony abriu o marcador aos 13 minutos, assistido por Raphael Veiga, e assistiu Breno Lopes para o 2-0 já nos descontos, aos 90+3 minutos.

Com este resultado, o Palmeiras segue na liderança isolada do grupo D do Paulistão.