Bruno Henrique, jogador do Flamengo, foi suspenso por doze jogos (!), depois de ter sido considerado culpado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de ter forçado um cartão amarelo, em 2023, com o intuito de beneficiar um grupo de apostadores.

Os factos reportam a um jogo do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, entre o Santos e o Flamengo, num lance em que Bruno Henrique, depois de fazer uma falta sobre um adversário, dirige-se ao árbitro a pedir satisfações e acaba por ver um cartão amarelo.

Num julgamento que se prolongou por mais de oito horas, o internacional brasileiro ainda foi absolvido da acusação de manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada, mas foi condenado, com quatro votos contra um, por ter agido contra a ética desportiva.

Além da pesada sanção desportiva, com 12 jogos e suspensão, o jogador do Flamengo foi ainda condenado a pagar uma multa de 60 ml reais [cerca de 9,5 mil euros].

O Flamengo anunciou, entretanto, que vai recorrer da decisão e pedir o efeito suspensivo da atual decisão.

Veja as imagens do polémico amarelo a Bruno Henrique: