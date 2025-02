Pedro Caixinha terá tido uma discussão com o presidente do Santos e poderá estar de saída do clube paulista pouco mais de um mês depois de ter chegado, segundo está a avançar a Rádio Bandeirantes.

O ambiente no clube paulista deteriorou-se depois da derrota no dérbi com o Corinthians (1-2) e, segundo está a adiantar a rádio brasileira, o treinador português «bateu de frente» com o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

As expetativas eram elevadas depois do regresso de Neymar ao clube onde fez a formação, mas o avançado ainda não marcou um golo e, nesse período, o Santos não venceu.

A Rádio Bandeirantes diz mesmo que o Santos já está à procura de um novo treinador para render Caixinha e aponta o nome de Renato Gaúcho como um dos alvos do Peixe que se preparara para regressar à Série A do Brasileirão depois de um ano no segundo escalão.

Pedro Caixinha foi apresentado no início do ano, mas desde que assumiu o comando da equipa técnica, venceu apenas dois jogos no Paulistão, somando ainda dois empates e quatro derrotas, a última frente ao Corinthians (1-2).