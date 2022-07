O Corinhians venceu o Coritiba, por 3-1, na Neo Química Arena, num jogo em que Vítor Pereira já pôde contar com o reforço Yuri Alberto, além dos regressos de Willian, Maycon e Fagner, todos recuperados de problemas físicos. Uma vitória que permitiu à equipa paulista subir ao segundo lugar do Brasileirão e ficar a apenas um ponto do líder Palmeiras que só joga esta quinta-feira.

A classificação do Brasileirão

Os olhos estavam na estreia de Yuri Alberto que jogou no ataque, entre Willian e Róger Guedes, e a verdade é que o reforço correspondeu, tendo sido determinante no primeiro golo do Timão, com uma recuperação de bola que permitiu a Róger Guedes abrir o marcador aos 36 minutos.

O Coritiba ainda empatou, logo a abrir a segunda parte, por Luciano Castan (54m), mas o Corinthians recuperou a vantagem com um golo de Adson (67m) que tinha saltado do banco. Já na ponta final, Mosquito cruzou para Raul Gustavo (85m) fazer o 3-1 de cabeça.

Com este triunfo, o Corinthians passa a contar 32 pontos, menos um do que o líder Palmeiras de Abel Ferreira e mais um do que o Atlético Mineiro que só jogam esta quinta-feira.