O Cruzeiro, orientado por Leonardo Jardim, regressou às vitórias no Brasileirão ao bater o Internacional por 2-1, em jogo da 21.ª jornada, realizado no Estádio Mineirão.

Matheus Pereira (ex-Sporting) abriu o marcador aos 19 minutos, Bruno Tabata (também ex-Sporting) empatou aos 24. Já na segunda parte, Kaio Jorge selou o triunfo aos 58 minutos.

A formação de Leonardo Jardim regressou assim aos bons resultados, após dois jogos sem ganhar: um empate com o Mirassol e uma derrota frente ao Santos, de Neymar.

Com este resultado, o Cruzeiro soma 41 pontos e sobe provisoriamente ao segundo lugar, a dois do líder Flamengo, que tem dois jogos em atraso. A equipa mineira ultrapassa ainda o Palmeiras, de Abel Ferreira, que tem 39 pontos e três partidas a menos.