Não está fácil a vida para o São Paulo. Após a goleada histórica sofrida frente ao Fluminense, Carlos Belmonte, que era o diretor de futebol do clube brasileiro, demitiu-se do cargo na tarde desta sexta-feira.

Antes, Luiz Gustavo, experiente médio de 38 anos, deixou fortes críticas à direção do clube na flash interview após o jogo. O jogador que já representou clubes como Bayern Munique, Wolfsburg e Marselha relembrou a grandeza do clube tricolor. Depois disso, assumiu que é necessário encontrar uma direção clara dos objetivos da temporada.

«Desde quando nasci aprendi a ser honesto. Nada é por acaso, o dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar e a respeitar. Mas infelizmente temos de começar a falar a verdade. As pessoas têm de começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora a dar a cara. A culpa é nossa. Foi uma m*rda aquilo que fizemos hoje, desculpa a palavra. Mas este clube é muito grande e merece de uma vez por todas começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim da temporada. Eu não sei o que vou fazer com a minha vida, pouco me importa. Mas vou sair de cabeça erguida. Está na hora do São Paulo começar a dar as caras que tem de dar e assumir a responsabilidade. Toda a gente tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que este clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol», referiu o médio na flash interview na Sportv.

Já o anúncio da demissão foi realizado pelo próprio clube, que confirmou que Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi também deixam as respetivas funções. Rui Costa e Muricy Ramalho são os escolhidos para assumir a direção do futebol do São Paulo.

«O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planeamento para 2026», escreveu o clube no comunicado.