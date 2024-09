O selecionador do Brasil, Dorival Júnior, anunciou esta sexta-feira a lista de convocados para os embates com o Chile e o Peru, relativos à fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2026, desta vez sem o portista Wendell.

Entre os 23 eleitos pelo selecionador brasileiro, com quatro jogadores do Real Madrid, destacam-se as chamadas de Igor Jesus, avançado do Botafogo, e Abner, lateral do Olympique Lyon, além dos regressos de Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Bremer (Juventus) e Vanderson (Monaco).

O Brasil, atual quinto classificado da zona sul-americana, joga primeiro em Santiago do Chile, a 10 de outubro, antes de receber o Peru, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a 15 de outubro.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Defesas: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (O. Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (Paris Saint-Germain);

Médios: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Avançados: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr. (Real Madrid).