Bruno César, antigo jogador do Benfica e do Sporting, vai prosseguir a carreira no XV de Piracicaba, depois de já ter jogado esta temporada no Penafiel, na II Liga portuguesa.

O médio brasileiro, agora com 34 anos, chegou a Portugal, proveniente do Corinthians, em 2011, para jogar no Benfica por época e meia. Depois saiu para a Arábia Saudita, mas acabou por regressar a Portugal em 2015, primeiro para o Estoril, depois para o Sporting onde jogou até 2018.

Regressou ao Brasil em 2019, para assinar pelo Vasco da Gama, mas em 2020 voltou a atravessar o Atlântico para assinar pelo Penafiel, tendo rescindido contrato no final de agosto