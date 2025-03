No rescaldo ao triunfo do Brasil sobre a Colômbia, por 2-1, na 13.ª jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026, houve quem contestasse o desfecho, uma vez que os brasileiros efetuaram sete substituições.

Aos 90+12m, Vini Jr. deu o lugar a Léo Ortiz. Antes saíram Vanderson, Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo, Alisson e João Pedro.

Na reta final da partida, o defesa colombiano Davinson Sánchez e o guarda-redes Alisson chocaram numa dividida. Para que ambos fossem substituídos, foi ativado o protocolo previsto pela FIFA para concussões, sem contabilizar para o total de cinco trocas.

Em todo o caso, o regulamento – atualizado no verão de 2024 – atribui às equipas outra substituição. Por isso, Brasil e Colômbia puderam promover até sete alterações.

Ainda que Dorival Júnior tenha esgotado essa possibilidade, Néstor Lorenzo apenas promoveu cinco trocas, a última aos 90+6m.

O Brasil é vice-líder da fase de qualificação para o Mundial 2026, com 21 pontos, a quatro da Argentina, que visita o Uruguai (3.º) na noite desta sexta-feira (23h30). Quanto à Colômbia, segue no 6.º lugar, com 19 pontos.