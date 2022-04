O Internacional de Porto Alegre anunciou a saída do treinador uruguaio Alexander Medina depois da eliminação da Taça Sul-Americana que se juntou aos maus resultados no Brasileirão e às eliminações prematuras no Estadual Gaúcho e da Copa do Brasil.

A direção do clube esteve reunida na manhã desta sexta-feira e decidiu avançar com a rescisão e o pagamento de 7 milhões de cruzeiros, quase 1,4 milhão de euros., ao treinador que tinha contrato até ao final da corrente temporada.

Medina somou dezassete jogos à frente do Inter, somado seis vitórias, seis empates e cinco derrotas, com um total de 17 golos marcados e 20 sofridos.

O clube está agora à procura de um novo líder, mas na próxima jornada do Brasileirão, frente ao Fortaleza, já este domingo, deverá ainda ser Cauan Almeida a comandar a equipa de forma interina.