Josué, médio do Coritiba, venceu a «Bola de Prata», prémio atribuído pela Confederação Brasileira de futebol aos melhores jogadores das competições nacionais.

A nomeação foi uma novidade em 2025, pois pela primeira vez, o prémio distinguiu o melhor jogador da Série B do Brasileirão.

Aos 35 anos, o ex-FC Porto e Sp.Braga foi peça-chave na campanha que devolveu o Coritiba à elite do futebol brasileiro, sagrando-se campeão, contribuindo com seis golos em 34 jogos.

Josué chegou no Brasil em agosto de 2024, após terminar contrato com o Legia Varsóvia e assumiu a batuta do ataque do Coritiba, comandando a equipa nos momentos decisivos e ajudando a quebrar um longo jejum de títulos.