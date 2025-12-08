Brasil
Brasil: Josué eleito o melhor jogador da Série B
Médio de 35 anos foi decisivo no título do Coritiba e tornou-se no primeiro vencedor da nova categoria
Josué, médio do Coritiba, venceu a «Bola de Prata», prémio atribuído pela Confederação Brasileira de futebol aos melhores jogadores das competições nacionais.
A nomeação foi uma novidade em 2025, pois pela primeira vez, o prémio distinguiu o melhor jogador da Série B do Brasileirão.
Aos 35 anos, o ex-FC Porto e Sp.Braga foi peça-chave na campanha que devolveu o Coritiba à elite do futebol brasileiro, sagrando-se campeão, contribuindo com seis golos em 34 jogos.
Josué chegou no Brasil em agosto de 2024, após terminar contrato com o Legia Varsóvia e assumiu a batuta do ataque do Coritiba, comandando a equipa nos momentos decisivos e ajudando a quebrar um longo jejum de títulos.
