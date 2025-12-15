Leonardo Jardim terá decidido não continuar a comandar o Cruzeiro, segundo está a avançado do Gobo Esportes na manhã desta segunda-feira, poucas horas depois do clube de Belo Horizonte ter sido afastado da final da Taça do Brasil no desempate por penáltis diante do Corinthians.

O treinador português já tinha dito que tinha anunciado a sua decisão ao presidente do clube, mas não a divulgou antes da meia-final. Segundo está a avançar agora o Globo, Leonardo Jardim já tomou a decisão de não prosseguir como treinador do Cruzeiro em 2026, mas a decisão só será oficializada depois de uma reunião com a direção que está marcada para a tarde desta segunda-feira.

Segundo também adianta o Globo, o Cruzeiro já está à procura de um novo treinador e o preferido será Tite que está sem clube desde que foi afastado do Flamengo.