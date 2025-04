O Santos comunicou esta sexta-feira que Neymar vai voltar a parar devido a uma lesão.

Num comunicado nas redes sociais, o clube brasileiro indicou que o avançado «sentiu novo incómodo na coxa esquerda» após o duelo frente ao Atlético de Minas Gerais e foi descoberta uma nova lesão, no músculo semimembranoso.

No entanto, o «Peixe» faz questão de mencionar que esta nova lesão nada tem a ver com a que afastou Neymar mais recentemente e que o craque argentino irá fazer reforço muscular ao mesmo tempo que trata a nova lesão.

Não é referido no texto quando haverá um possível regresso do brasileiro, apenas é referido que Neymar será «reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento».

Esta temporada, desde que regressou ao Santos, Neymar conta com nove presenças em jogos, tendo marcado três golos e feito outras tantas assistências.

Veja aqui o comunicado do Santos na íntegra: