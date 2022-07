Mário Zagallo, lenda do futebol brasileiro, tetracampeão mundial como jogador, selecionador e treinador adjunto, foi hospitalizado, aos 90 anos, com uma infeção respiratória, segundo anunciou esta quarta-feira a clínica onde foi internado.

O Hospital Barra d’Or, no Rio de Janeiro, fez saber, através de um comunicado à imprensa, que Zagallo está «lúcido» e que «não está a receber assistência respiratória», além de ter sido testado para a covid-19, cujo resultado deu negativo.

Com quase 91 anos, o «Velho Lobo», como é conhecido no Brasil, publica regularmente fotos com momentos e recordações da sua longa carreira na rede social Instagram, onde tem mais de 115 mil seguidores.

Zagallo, além de ter sido o primeiro a conquistar dois Mundiais como jogador, em 1958 e 1962, e mais tarde como treinador, em 1970, muito antes do alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e do francês Didier Deschamps (1998 e 2018), é o único, até à atualidade, a ter participado em cinco finais de Mundiais, das quais perdeu apenas uma, contra a França, em 1998, como técnico.

Em 1994, nos Estados Unidos, foi adjunto de Carlos Alberto Parreira, no quarto dos cinco títulos mundiais conquistados pelo Brasil, mas a sua «obra-prima» continua a ser o Mundial de 1970, no México, onde, recém-nomeado técnico, conduziu o Brasil à sua terceira coroação planetária com um futebol espetacular e craques como Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson e Rivellino.

Quem lhe endereçou uma mensagem de apoio foi precisamente Pelé, que também tem enfrentados problemas de saúde, e com quem partilhou a conquista dos Mundiais de 1958 e 1962: «Meu grande amigo, sei que você está a passar por um momento difícil, mas envio-lhe energia positiva. Em breve estará recuperado, com a mesma energia de sempre. Coragem, lobo velho!», escreveu o antigo craque.