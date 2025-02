O Palmeiras de Abel Ferreira empatou este domingo com o São Paulo, na 10.ª jornada do Paulistão.

Num jogo em que a bola não beijou as redes, o principal destaque vai para o português Cédric Soares, que foi lançado pelo São Paulo aos 62 minutos.

O São Paulo já está apurado para a próxima fase do Campeonato Estadual e lidera o Grupo C, com 16 pontos. O Palmeiras está em terceiro do Grupo D, com 17.

No que toca ao Campeonato Mineiro, o Cruzeiro voltou a empatar e Leonardo Jardim ainda não sentiu o sabor da vitória desde que chegou ao Brasil (dois empates e duas derrotas).

A disputar a primeira mão da meia-final, a equipa orientada pelo treinador português não conseguiu ir além de um empate a uma bola com o América MG.

Gabriel Barbosa, ex-Benfica, abriu o marcador e colocou o Cruzeiro na frente aos 42 minutos. O golo do empate surgiu aos 77 minutos, autoria de Cauan Barros.

A segunda mão da eliminatória está marcada para o próximo domingo, no terreno do América MG.