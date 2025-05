O Palmeiras foi derrotado este domingo pelo Flamengo por 2-0 numa partida a contar para a 10.ª jornada do Brasileirão.

A equipa de Abel Ferreira até começou melhor, mas Piquerez falhou uma grande penalidade ao minuto 17. No segundo tempo, também de penálti, de Arrascaeta [73m] abriu o marcador para o «mengão» e já perto do final, Ayrton Lucas [87m] dilatou a vantagem no marcador para o Flamengo.

Com esta derrota, o Palmeiras continua no primeiro lugar do Brasileirão com 22 pontos conquistados, mas vê agora o Flamengo ficar à distância de apenas um ponto no segundo lugar.

O Sport Recife de António Oliveira não foi além de um empate a um golo frente ao Internacional e continua sem vencer na primeira divisão do futebol brasileiro.

Com Sérgio Oliveira na formação titular do Sport Recife, a equipa da casa chegou ao golo por intermédio de Chrystian Barletta [7m]. No entanto, já na segunda parte Gustavo Prado [49m] conseguiu empatar o encontro.

Com este resultado, o Sport Recife continua no último lugar do Brasileirão com apenas três pontos conquistados em 10 partidas realizadas. O Internacional segue no 14.º posto com 11 pontos.

Resultados da 10.ª jornada do Brasileirão:

Palmeiras-Flamengo, 0-2

Sport Recife-Internacional, 1-1

Grémio-Bahia, 1-0

Atlético-Corinthians, 0-0

Fluminense-Vasco da Gama, 2-1

São Paulo-Mirassol, 0-2