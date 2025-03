O Palmeiras venceu na madrugada desta terça-feira o São Paulo por 1-0 e garantiu o lugar na final do Paulistão.

O único golo da partida chegou já perto do intervalo. Erro na fase de construção do São Paulo e Vítor Roque, reforço de Abel Ferreira no último mercado de inverno, aproveitou, roubou a bola e foi rasteirado na área por Robert Arboleda.

O árbitro não teve dúvidas e apontou para a marca de grande penalidade. Raphael Veiga [45m+1] assumiu o castigo máximo e atirou para o único golo da partida.

Com este triunfo, o Palmeiras tem encontro marcado com o Corinthians que eliminou o Santos de Pedro Caixinha e Neymar, e alcança a quinta final consecutiva do Paulistão, troféu que Abel Ferreira já venceu por três ocasiões [2022, 2023 e 2024].

