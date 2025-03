O Santos de Pedro Caixinha foi derrotado este domingo pelo Corinthians nas meias-finais do Paulistão por 2-1.

O treinador português deixou Neymar no banco e foi da área técnica que viu o Corinthians chegar à vantagem à passagem do minuto 12. Yuri Alberto correspondeu da melhor forma a um excelente cruzamento de Depay e abriu o marcador.

O «peixe» chegou ao empate por intermédio do ex-FC Porto e V. Guimarães Tiquinho Soares [39m] na sequência de um canto. O avançado brasileiro cabeceou em cheio para o fundo das redes de Hugo Souza [ex-Chaves].

No início da segunda parte, Garro [53m] fuzilou a baliza do Santos com um grande remate fora da área e deu a vitória ao Corinthians.

Até ao final da partida, o árbitro expulsou dois jogadores de Pedro Caixinha, primeiro Zé Ivaldo [78m] depois de uma entrada muito feia e já no final do encontro foi a vez de Escobar ver a cartolina vermelha [90m+8].

Com este resultado, o Santos fica pelo caminho no Paulistão, já o Corinthians espera agora por adversário na final. Palmeiras de Abel Ferreira ou o São Paulo vão defrontar o «timão» no jogo derradeiro.