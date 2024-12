Depois de o anúncio se tornar oficial, foi a vez de Pedro Caixinha visitar as instalações do Santos, o próximo clube que vai orientar na carreira.

«É uma grande emoção, uma gratidão por representar um clube com esta dimensão, todos sabemos que o Santos é um clube de uma dimensão mundial, por aquilo que foi criado no passado e por aquela figura máxima que representa o rei Pelé», começou por dizer Pedro Caixinha já no relvado de centro de treinos do clube brasileiro.

Sem treinar desde outubro, altura em que saiu do RB Bragantino, o agora treinador do Santos explicou o porquê de aceitar o novo projeto.

«Aquilo que me trouxe aqui foi obviamente aquilo que é a história do Santos, o projeto que foi apresentado. Uma identificação total com as pessoas, na pessoa do presidente e na pessoa do Pedro [Martins], e aquilo que é a forma de jogar do Santos. É aquilo com que me identifico.»

«Se há essa relação entre aquilo que é a história do clube e da instituição, a filosofia de jogo, as pessoas partilham da mesma maneira, igual a mim, e os jogadores certamente também o farão. Queremos é que os nossos adeptos se sintam orgulhosos daquilo que é a representação que queremos que a equipa tenha em campo em função daquilo que é a história», concluiu o treinador de 54 anos.

O Santos, que venceu a Série B brasileira na última temporada, vai jogar na principal divisão do futebol brasileiro em 2025.

Confira aqui como foi o primeiro dia de Pedro Caixinha no Santos: