O Sport Recife, de Pepa e Gonçalo Paciência, foi este sábado derrotado no dérbi frente ao Santa Cruz [1-0], a contar para o Campeonato Pernambucano.

O encontro ficou marcado pelas cenas de violência extrema que antecederam a partida que causaram vários feridos.

No estádio, o jogo ficou resolvido já perto do final. Douglas Skilo (85m) cabeceou para o fundo das redes e deu a vitória ao Santa Cruz.

Com esta derrota, o Sport Recife está no quarto lugar, com nove pontos. Já o Santa Cruz subiu ao primeiro posto da classificação com 13 pontos conquistados.