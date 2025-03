O Sport Recife comandado pelo português Pepa garantiu este domingo a qualificação para as meias-finais do campeonato Pernambucano, ao bater o Decisão por 3-0, num jogo em que Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência foram titulares.

Depois de uma primeira parte sem golos, mas com uma mão cheia de oportunidades desperdiçadas, duas delas por Gonçalo Paciência, a equipa de Pepa acabou por chegar aos golos no segundo tempo, com a equipa a crescer depois das entradas de Romarinho e Pablo que marcaram os dois primeiros golos, antes de Carlos Alberto fixar o resultado final.

Na meia-final deste estadual, o Sport Recife vai defrontar o rival Santa Cruz em duas mãos, a primeira já no próximo sábado, na Ilha do Retiro.