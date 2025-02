O Sport Recife comandado por Pepa goleou na última madrugada o Moto Club por 5-0, na Ilha do Retiro, em jogo da quarta ronda da Copa do Nordeste em que participaram dois portugueses.

O defesa João Silva foi titular e a equipa do Recife chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Barletta e Rodrigo Atencio. Gonçalo Paciência saltou do banco aos 66 minutos, numa segunda parte em que a equipa da casa marcou mais três golos por Pablo, Fabricio Domínguez (de penálti) e Carlos Alberto.

Com esta vitória, o Recife sobe ao segundo lugar do Grupo A do Nordestão, com 9 pontos, ficando a apenas um do Vitória que, por sua vez, bateu o Fortaleza.

Veja o resumo deste jogo: