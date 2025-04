A sucessão a Dorival Júnior continua a ser “prato do dia” no Brasil. No programa “Galvão e Amigos”, Ronaldo Nazário – o “Fenómeno” – apontou ao próximo selecionador do “Escrete”, com um brasileiro na lista.

«O processo deveria decorrer com maior velocidade, mas tentaria na ordem de Guardiola, Jorge Jesus ou Abel Ferreira. Se um destes não for possível, eu teria um plano com o Renato Gaúcho, porque ele conseguiria um trabalho imediato, conseguiria ganhar o grupo [de qualificação para o Mundial 2026] facilmente.»

Como noticiado pelo Maisfutebol na última semana, Jorge Jesus está na lista do Brasil. Em simultâneo, o treinador português está determinado em deixar o Al Hilal.