O Botafogo, de Luís Castro, empatou a um golo na receção ao Juventude, em partida a contar para a 4.ª jornada do Brasileirão.

A equipa visitante marcou primeiro, aos 64 minutos pelo avançado paraguaio Isidro Pitta, jogador que em 2017/18 passou pelo modesto Alvarenga, clube do concelho de Arouca, mas Diego Gonçalves empatou para a equipa carioca ao minuto 83 na transformação de uma grande penalidade.

No Botafogo foram, como tem sido habitual, titulares vários nomes bem conhecidos do futebol português: Renzo Saravia, Philipe Sampaio e Gustavo Sauer.

Com este resultado, o Botafogo chega aos cinco pontos em quatro jogos, enquanto o Juventude passa a somar dois e continua sem ganhar.

Jorge Jesus, que está de férias no Brasil, assistiu ao jogo num camarote.

