O Cruzeiro, orientado por Leonardo Jardim, empatou esta quinta-feira a zero no terreno do Flamengo, em jogo que fechou a 26.ª jornada do campeonato brasileiro, e manteve acesa a luta pelo topo da tabela.

No Estádio do Maracanã, as duas equipas não conseguiram desfazer o nulo, apesar de o Cruzeiro ter jogado os minutos finais em inferioridade numérica, depois da expulsão de William Furtado aos 83 minutos.

O Flamengo, líder do Brasileirão, manteve-se no primeiro lugar, mas viu a vantagem sobre o Palmeiras reduzir-se para apenas três pontos — e com um jogo a mais por disputar. A formação orientada por Abel Ferreira ocupa agora a segunda posição, à espreita de um deslize dos rubro-negros.

Já o Cruzeiro continua na terceira posição, a um ponto do Palmeiras, embora tenha mais duas partidas realizadas do que a equipa do treinador português.

