O Cruzeiro, treinado por Leonardo Jardim, não foi além de um nulo frente ao Fluminense, numa partida a contar para a 33.ª jornada do Brasileirão.

A equipa do técnico português até teve a primeira oportunidade de perigo, mas Arroyo não conseguiu dar seguimento a um bom cruzamento à passagem do minuto 19.

Na segunda parte, Jardim ainda fez entrar Gabriel Barbosa, mas o ex-Benfica não foi capaz de desatar o nó. Com este empate, o Cruzeiro segue na terceira posição, com 64 pontos, já o Fluminense está no sétimo lugar, com 51.

O Ceará com o lateral português Rafael Ramos (ex-Santa Clara), visitou e venceu o Corinthians por 1-0.

Gustavo Henrique até marcou primeiro para a equipa da casa, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Galeano (31m) acabou por faturar o único golo do encontro que deixa o Ceará no 12.º lugar, um posto acima do Corinthians, mas ambos com 42 pontos.

Entre Vitória e Botafogo, voltou a verificar-se um novo nulo. Barboza ameaçou já perto do intervalo para a equipa do Rio de Janeiro, mas sem conseguir finalizar a melhor oportunidade de todo o encontro.

O Fogão segue assim no sexto lugar, com 52 pontos, mais 23 que o Vitória, na 16.ª posição, a primeira acima da linha de água.

