O futebol brasileiro está em polvorosa com uma notícia da Globo que dizia que o pai de Neymar teria vetado o nome de Jorge Jesus para o cargo de selecionador do Brasil. As reações multiplicaram-se e obrigaram a Confederação Brasileira de Futebol a reagir, garantindo que não houve qualquer contato com o progenitor do atual avançado do Santos desde novembro do ano passado.

Segundo o artigo do Globo, assinado por Lauro Jardim, o pai de Neymar terá mantido uma reunião com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, há duas semanas, na qual terá «vetado» o nome do treinador português para o cargo de selecionador.

Muitas foram as vozes que se levantaram contra a influência que o pai de Neymar teria junto da CBF, mas a instituição que gere o futebol brasileiro veio agora a público desmentir qualquer reunião com o pai de Neymar.

«A CBF esclarece que o último encontro entre o presidente Ednaldo Rodrigues e o pai do atleta Neymar ocorreu no dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, durante a partida entre a Seleção Brasileira e o Uruguai. Nestes quase seis meses, não houve qualquer contato, seja presencial ou por telefone, entre as partes. Portanto, qualquer afirmação que sugira a participação do pai do jogador Neymar em decisões relacionadas à Seleção Brasileira é absolutamente falsa», escreveu a assessoria da CBF num comunicado enviado às redações.

O artigo do Globo era sustentado na relação «estremecida» entre Neymar e Jorge Jesus quando os dois se cruzaram no Al Hilal, na sequência dos comentários que o treinador português fez a propósito da condição física do internacional brasileiro.