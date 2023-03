A vida continua complicada para Vítor Pereira no Rio de Janeiro onde, na última madrugada, o Flamengo perdeu a final da Taça Guanabara, correspondente à primeira volta do Estadual carioca, permitindo uma reviravolta no clássico com o Fluminense (1-2) no Estádio Maracanã. A equipa orientada pelo treinador português até chegou ao intervalo em vantagem, com um grande golo do ex-Benfica Everton Cebolinha, mas depois deitou tudo a perder na segunda parte. Mais uma final perdida para Vítor Pereira.

Um clássico que começou muito tenso com os dois vizinhos rivais a cederem poucos espaços, a jogarem de dentes cerrados, num jogo mais físico e do que técnico. O Flamengo adaptou-se melhor ao jogo e chegou à vantagem, ao minuto 19, num lance individual de Everton Cebolinha que, depois de passar por Samuel Xaviel sobre a esquerda, invadiu a área, driblou Nino e rematou rasteiro. O Flamengo começava a ganhar o dérbi e continuou a mandar no jogo até ao intervalo.

O Fluminense não conseguiu melhor do que remates de meia distância de Cano e o Flamengo chegou mesmo a festejar um segundo golo, marcado por Gabigol, mas este acabaria por ser anulado pelo VAR eu detetou uma falta de Matheus França sobre André.

A segunda parte seria bem diferente, até porque o Fluminense regressou com Pirani e Lima na equipa, diante de um Flamengo que começou, desde logo, a afrouxar a pressão que tinha conseguido exercer na primeira parte. Logo aos 53 minutos, na sequência de um rápido contra-ataque, Arias destacou Cano na área e o argentino empatou o jogo.

Vítor Pereira ainda procurou reassumir as rédeas do jogo, lançando Everton Ribeiro e Vidal, mas a iniciativa continuou a pertencer ao Fluminense que, aos 85 minutos, acabou mesmo por virar o resultado, com Pirani, destacado na área, a assinar a reviravolta.

O jogo já estava quente desde o início e acabou com grande confusão no campo, depois de Gerson atingir Giovanni que já estava caído no relvado. Seguiram-se uma série de empurrões, saltaram muitos cartões amarelos e Felipe Melo, que tinha acabado de entrar, foi mesmo expulso sem sequer tocar na bola. Após uma longa interrupção, o jogo foi retomado, mas o Fluminense, reduzido a dez, segurou a vantagem que lhe permitiu erguer o troféu.

Com esta vitória, o Fluminense fica, desde já, em vantagem em caso de dois resultados iguais nas meias-finais do Campeonato Carioca. O Flamengo está no segundo lugar, mas pode cair para terceiro caso o Vasco da Gama vença o Bangu esta quinta-feira.

Veja o resumo do jogo: