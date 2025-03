Com Cédric Soares a titular, o São Paulo vence o Novorizontino por 1-0 e selou a presença nas meias-finais do Paulistão, onde vai defrontar o Palmeiras.

O avançado argentino Jonathan Calleri fez o único golo do jogo (63m), ao encostar para o fundo das redes após um grande sprint de Lucas Moura.

Agora, nas meias-finais o São Paulo vai medir forças com a equipa de Abel Ferreira, que venceu as últimas três edições do Campeonato Paulista, que pela primeira vez desde 2019 tem os quatro grandes (Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo) nas meias-finais.