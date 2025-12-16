A Chapecoense apresentou esta segunda-feira a camisola principal para a temporada de 2026, numa iniciativa carregada de simbolismo e memória. Mais do que um novo equipamento, o clube brasileiro assume o lançamento como um manifesto de gratidão, identidade e respeito pela sua história.

A «nova pele» presta homenagem ao Atlético Nacional, da Colômbia, pelo gesto de solidariedade demonstrado em 2016, após o trágico acidente aéreo que vitimou jogadores, dirigentes e membros da estrutura da Chapecoense antes da final da Taça Sul-Americana, precisamente diante da formação colombiana.

A camisola inclui três selos de carácter memorial. Na barra inferior surge um símbolo dedicado à lembrança permanente, enquanto na parte posterior, junto à gola, destaca-se a inscrição «Para Sempre Lembrados», em tributo às vítimas da tragédia, numa época que assinala os dez anos do acidente. No interior da gola, a frase «Somos mais que 11» reforça a ideia de união e pertença que liga o clube à sua comunidade.

Outra das grandes novidades está no design: pela primeira vez desde a década de 1970, a camisola principal apresenta listras verticais em verde e branco, recuperando uma estética histórica do emblema conhecido como Verdão do Oeste, e «imitando» o equipamento normalmente utilizado pelo At. Nacional.

O lançamento da nova camisola foi protagonizado por Neto, antigo defesa e um dos sobreviventes do acidente de 2016.

Veja na galeria associada as imagens do novo equipamento da Chape.