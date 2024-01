Juninho foi apresentado esta segunda-feira como reforço do Goiás e, na apresentação, agradeceu a oportunidade, recordando tempos difíceis em que chegou a pensar abandonar o futebol para enveredar pelo mundo do crime.

O médio de 22 anos fez a formação entre o Flamengo e o Vasco da Gama, mas foi emprestado aos norte-americanos do Orlando City, onde jogou as duas últimas temporadas. Foi na mudança entre os dois clubes do Rio de Janeiro que Juninho pensou em desligar-se do futebol.

«Passei por muitas coisas na vida. Comecei com nove anos no Flamengo e fui até os 15. Depois, tive uma briga com meu pai. Ele me tirou do Flamengo e me mandou embora de casa. Cheguei a pensar ser bandido e entrar para vida do crime, mas tenho uma tia que me acolheu e me deu oportunidade de seguir de novo no futebol. Outras pessoas também me ajudaram e só tenho a agradecer, Deus sempre me deu muitas oportunidades…», recordou hoje o jogador de 22 anos.

Juninho continuou a jogar futebol e foi isso que o afastou de uma vida bem mais complicada. «O futebol, para mim, é vida. Se não fosse o futebol, eu não sei o que eu seria hoje, onde eu estaria hoje. Tudo que eu tenho hoje é graças ao futebol. É graças a todo dia acordar, treinar, persistir, por que a vida do futebol não é fácil. Se minha mãe tem uma casa, meu pai tem uma casa para morar, tem comida na mesa, é graças ao futebol», destacou ainda.

No Estados Unidos, Juninho jogou quase sempre pela equipa secundária, somando apenas dois jogos pela equipa principal. «Fico feliz de ter tido essa experiência lá (nos Estados Unidos). Aprendi muito em relação à preparação física. Lá o futebol era muito físico, de muita força. Fui muito bem lá e pude ganhar forma para chegar no Brasil e fazer bons jogos», destacou ainda.

O jogador terminou o vínculo que ainda o ligava ao Vasco da Gama e assinou a custo zero pelo Goiás que, na próxima temporada, vai jogar na Série B do Brasileirão.