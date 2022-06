Cicinho, antigo lateral brasileiro que jogou nos Galáticos do Real Madrid, confessou agora, num programa da televisão EPTV, que teve problemas sérios com o álcool ao longo da carreira e admitiu mesmo que chegou a treinar bêbado quando representou o clube espanhol. O antigo internacional revela agora como procurava esconder o antigo vício quando era profissional.

«Se você me perguntar se eu já fui treinar bêbado no Real: já. E tomava café para tirar o bafo, banho de perfume. Falando na minha profissão, como ex-atleta profissional de futebol, era fácil, não precisava de dinheiro para conseguir (bebida). As pessoas tinham prazer em te dar num restaurante, tudo», conta o antigo lateral que representou o Real Madrid de 2016 a 2017 e jogou ao lado de Figo, Beckham, Zidane e Ronaldo.

Um vício que o antigo defesa diz que começou cedo, quando ainda era menor de idade. «Aos 13 anos de idade, quando provei álcool pela primeira vez, eu nunca mais parei. Morava no interior, em Pradópolis, perto de Ribeirão Preto, e ao fim de semana a gente reunia os amigos e costumava sair nas praças, para as discotecas. Aí tinha um barzinho perto, por ser menor tentava esconder, pedia para quem era maior comprar e ficava bebendo escondido dos pais, da polícia», conta.

Além do Real Madrid, Cicinho também jogou na Roma onde passou pelo momento mais baixo da carreira, afundando-se no álcool depois de uma lesão grave no joelho. «Começava a beber depois do treino. Fazia o trabalho de fisioterapia, voltava para casa pelas 14h00, 14h30 e só parava de beber às 4 da manhã. Cada vez que chegava embriagado na Roma, os dirigentes viam e isso fazia com que eu caísse em descrédito», referiu.

Atualmente, Cicinho, com 41 anos, está recuperado e é comentador de futebol.