Hulk assinou pelo Atlético Mineiro em janeiro de 2021, por duas temporadas mais uma de opção. Agora, o presidente do emblema brasileiro veio a público esclarecer que a cláusula que permitia a extensão do vínculo entre as duas partes era relativa ao número de jogos e, por isso, o avançado vai ficar com ligação ao clube até ao final de 2023.

«Nós fizemos, para que todos saibam, fizemos o contrato com o Hulk até o fim de 2022. Tendo uma cláusula que, se ele jogar, pelo menos, ao que me parece 20 partidas, estaria renovado automaticamente até 2023. Então, entendemos que até o fim de 2023, o Hulk será jogador do Galo», revelou Sérgio Coelho, à Web Rádio Galo, num evento da Arena MRV, futura casa do clube e cuja inauguração está prevista para os primeiros meses de 2023.

Desde que chegou ao 'Galo', o ex- FC Porto tem tido uma regularidade assinalável, com 61 jogos disputados, nos quais apontou 27 golos e ainda anotou 13 assistências. Note-se que, no Brasileirão, Hulk apenas não participou em duas jornadas.