O Palmeiras de Abel Ferreira somou o 10.º triunfo em 13 jogos no Brasileirão, ao bater fora de casa o RB Bragantino por 1-0, numa partida que contou com Jürgen Klopp - chefe das operações globais de futebol da Red Bull - na assistência.

Ainda sem Abel, a cumprir castigo, no banco de suplentes, a equipa de São Paulo prevaleceu graças a um golo solitário de Flaco López, num remate colocado de pé esquerdo a meio da primeira parte.

O Palmeiras sofreu para segurar a vitória e o guarda-redes Carlos Miguel foi inclusive uma das figuras de uma partida marcada pelo momento de fúria de Flaco López quando foi substituído aos 57 minutos. O avançado argentino descarregou a frustração numa garrafa de sumo.

Com esta vitória - a oitava seguida para o Brasileirão pela diferença mínima - o Palmeiras tem agora 32 pontos, mantendo a vantagem de seis na liderança para o Flamengo de Leonardo Jardim, que goleou fora de casa o Atlético Mineiro.

Na noite deste domingo, destaque ainda para a vitória do Grêmio por 1-0 na receção ao Coritiba.

O golo da equipa de Luís Castro foi apontado por Gabriel Mec ao 43 minutos. Josué foi titular nos visitantes, que jogaram mais de uma hora em inferioridade numérica (Bruno Melo viu o vermelho direto aos 30m) e terminaram com nove (expulsão direta de Jacy aos 90+8).

O Grêmio, que não ganhava para o Brasileirão desde 19 de março, está no 11.º lugar do campeonato com 16 pontos em 13 jogos.