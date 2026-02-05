Praticamente 13 anos depois de ter sido preso pelo homicídio da modelo Eliza Samudio, Bruno, antigo guarda-redes do Flamengo, voltou ao Maracanã para assistir ao empate entre o mengão e o Internacional (1-1), duelo referente à segunda jornada do Brasileirão.

«Que saudades eu tinha desse lugar», escreveu o futebolista, de 41 anos, que até há um mês representa o modesto Capixaba.

Bruno registou o momento com várias fotos e vídeos que foi publicando no seu perfil de Instagram, ao longo da noite da passada quarta-feira. «Recordar é viver, viver uma história completamente diferente. A emoção é muito grande. Tanto lá dentro, e você vive essa emoção muito maior aqui fora», chegou a partilhar.

Campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, Bruno foi condenado, quatro anos mais tarde, a uma pena superior a 22 anos de prisão pela morte e ocultação do cadáver de Eliza Samudio, com quem teve um filho, Bruno Samudio, que atualmente é guarda-redes na formação do Botafogo.

O antigo capitão do Flamengo está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Em 2010, chegou a confessar que esteve perto de representar a Seleção portuguesa e de uma mudança para o Benfica, possibilidades que nunca se concretizaram.