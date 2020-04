O Corinthians está a esfregar as mãos com a acentuada desvalorização do real face ao euro nos últimos dias, uma vez que está a rentabilizar a venda de Pedrinho ao Benfica por 20 milhões de euros.

Entre o anúncio da venda, a 11 de março, e a passada terça-feira, o valor do euro aumentou em 0,54 reais, o que equivale a uma subida de mais de 10 milhões de reais [cerca de 1,7 milhões de euros] na rentabilização do extremo em pouco mais de um mês e meio.

Dito de outra forma. A 11 de março Pedrinho iria render ao Timão 108,5 milhões de reais, mas fazendo as contas com as cotações das moedas a 28 de abril, com o valor do euro a chegar perto dos 6 reais, o clube já receberia 119,2 milhões de reais, ou seja, mais 10,7 milhões do que há mês e meio.

Contas que dizem respeito apenas aos brasileiros, uma vez que o Benfica vai pagar sempre os mesmos 20 milhões de euros.