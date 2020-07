Jair Bolsonaro confirmou esta terça-feira que teve um resultado positivo de covid-19, confirmando os sintomas que estavam relacionados como o novo coronavírus, como febre e dores no corpo.

Apesar do teste positivo e de Bolsonaro, com 65 anos, integrar o grupo de risco, o presidente do Brasil, em conversa com comunicação social, desta vez com máscara, garante que se sente «perfeitamente bem».

«Estou bem, estou normal, em comparação a ontem [segunda-feira], estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei», afirmou o presidente às televisões brasileiras.