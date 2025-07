Está instalada a crise no Atlético Mineiro, clube onde acaba de chegar Biel, cedido pelo Sporting, com vários jogadores a queixarem-se de salários em atraso. Rony pediu mesmo a rescisão do contrato, enquanto Gustavo Scarpa e Igor Gomes notificaram o clube pelo mesmo motivo. O clube já reagiu e garante que tem os salários em dia.

O caso mais sério será mesmo o do avançado Rony que já avançou com um pedido de rescisão do contrato, alegando atrasos no pagamento de salários, mas também de prémios e verbas relacionadas com direitos de imagem. O jogador diz que está disponível para continuar a treinar no clube até haver uma decisão da justiça, mas deixou essa decisão para o clube mineiro.

O clube, onde também joga o ex-portista Hulk, reagiu, entretanto, a estas notícias, garantindo, em comunicado, que tem os salários em dia.

«O Atlético informa que foi notificado pela Justiça do Trabalho, em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos. O Galo esclarece que está com os salários (CLT) rigorosamente em dia, e somente com uma parcela dos direitos de imagem atrasada em apenas dois dias. O clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis, escreve o clube numa nota enviada à imprensa.

Além de Rony, o Globo, citando o jornalista Heverton Guimarães, avança com mais dois casos, dizendo que os médios Scarpa e Igor Gomes também já notificaram o Atlético Mineiro pelo mesmo motivo: salários em atraso.