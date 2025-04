Cristiano Ronaldo nunca jogou no Estádio Maracanã, mas quer deixar a sua marca no mítico estádio do Rio de Janeiro e juntar a marca dos seus pés aos de Eusébio e Pelé na Calçada da Fama. Um pedido que terá sido feito pelo staff do internacional português, segundo divulga agora a empresa que administra o Consórcio Maracanã.

«No dia 7 de abril fomos procurados pelo staff do jogador Cristiano Ronaldo com a consulta de como poderíamos realizar o que seria um sonho do jogador: perpetuar sua pegada em nossa galeria. Embora não tenha nenhum capítulo de sua vitoriosa carreira escrito em nosso palco, a relevância do atleta no cenário mundial justificaria sua presença em uma galeria onde só temos outro grande português: Eusébio», escreve a assessoria de comunicação do Consórcio Maracanã numa nota de esclarecimento enviada ao Globo Esportes.

Segundo a mesma nota, as negociações começaram de imediato após os primeiros contatos. «Na ocasião, o senhor Charles Cardoso, apresentado como representante da família do jogador, nos solicitou um e-mail para dar seguimento junto ao atleta. Sentindo-se honrada, a Gestão do Maracanã colocou-se à disposição para concretizar o desejo do atleta», lê-se ainda na mesma nota.

A resposta ao pedido do internacional português acabou por ser positiva, como revelou Severiano Braga, diretor do Consórcio Maracanã. «Será para nós uma honra dar início às negociações para viabilizar o registo de sua pegada, em data que melhor atenda à sua conveniência e disponibilidade», diz um trecho da carta enviada Charles a Cardoso, sócio de Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo nunca teve oportunidade de jogar no Estádio Maracanã. A seleção portuguesa jogou no Brasil, em 2008, num jogo particular realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em que a seleção brasileira acabou por vencer por 6-2.

Já no Mundial de 2014, Portugal, que não passou da primeira fase, jogou em Salvador da Bahia (derrota diante da Alemanha por 4-0), Manaus (empate 2-2 com os Estados Unidos) e Brasília (vitória sobre Gana por 2-1), mas não chegou a jogar no Rio de Janeiro.

A Calçada da Fama, adjacente ao Maracanã, foi criada em 2000, na comemoração dos 50 anos do estádio, e conta com o registo dos grandes jogadores que jogaram no mítico estádio, mas conta com a «pegada» de apenas seis estrangeiros: Eusébio (Portugal), Franz Beckenbauer (Alemanha), Alcides Ghiggia (Uruguai), Elias Figueroa (Chile), Romerito (Paraguai) e Dejan Petkovic (Sérvia).

Eusébio foi, aliás, o primeiro não brasileiro homenageado na Calçada da Fama. O antigo internacional português jogo no famoso recinto em 1962, pelo Benfica, na final da Copa Intercontinental, num jogo frente ao Santos de Pelé.

Agora será a vez de Cristiano Ronaldo deixar a marca dos seus pés junto aos de Eusébio e Pelé.