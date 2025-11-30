O Cruzeiro não foi além de um empate a um golo no reduto do Ceará e disse matematicamente adeus ao título brasileiro.

Em jogo a contar para a jornada 36, o conjunto orientado por Leonardo Jardim esteve a perder (golo o ex-estorilista Vinicius Zanocelo aos 56m), mas empatou graças a um autogolo de Willian Machado ao minuto 71.

Com este resultado, o Cruzeiro também falhou a ultrapassagem ao Palmeiras de Abel Ferreira, que soma 70 pontos, menos cinco do que o líder Flamengo e mais um do que a equipa de Belo Horizonte.