Há 1h e 17min
Cruzeiro de Jardim empata e diz formalmente adeus ao título
Equipa de Belo Horizonte empatou em casa do Ceará e já não tem hipóteses matemáticas de conquistar o Brasileirão. Oportunidade de ultrapassagem ao Palmeiras (2.º) foi desaproveitada
O Cruzeiro não foi além de um empate a um golo no reduto do Ceará e disse matematicamente adeus ao título brasileiro.
Em jogo a contar para a jornada 36, o conjunto orientado por Leonardo Jardim esteve a perder (golo o ex-estorilista Vinicius Zanocelo aos 56m), mas empatou graças a um autogolo de Willian Machado ao minuto 71.
Com este resultado, o Cruzeiro também falhou a ultrapassagem ao Palmeiras de Abel Ferreira, que soma 70 pontos, menos cinco do que o líder Flamengo e mais um do que a equipa de Belo Horizonte.
