O Cuiabá, treinado por António Oliveira, e o Goiás, de Armando Evangelista, empataram na madrugada deste domingo (1-1), em jogo da 28.ª jornada do Brasileirão.

Em Cuiabá, os visitantes, com Raphael Guzzo a ser lançado aos 62 minutos, adiantaram-se por Guilherme, nos descontos da primeira parte, de grande penalidade, mas Clayson empatou logo no primeiro minuto da segunda parte para a equipa de António Oliveira.

Com este resultado, o Cuiabá segue no 11.º lugar, que dá apuramento para a Taça Sul-Americana, com 37 pontos, enquanto o Goiás está no 16.º posto, com 31, mas ainda pode cair durante esta ronda para zona de despromoção.