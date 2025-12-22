Memphis Depay não escondeu a frustração depois da conquista da Taça do Brasil frente ao Vasco da Gama. Em declarações fortes, o internacional neerlandês visou diretamente o que considera serem campanhas de desinformação à sua volta e deixou recados claros para dentro do clube.

«Fala-se muito na comunicação social, muitas coisas são falsas. Mentem muito sobre mim, sobre o meu salário, porque querem que os adeptos me odeiem para que eu saia», afirmou o jogador do Corinthians, sublinhando que os resultados em campo falam por si.

«Ganhámos dois títulos num ano, por isso o que é que vão dizer agora?», questionou.

Depay fez questão de reforçar a ligação com a massa adepta do ‘Timão’, garantindo sentir-se apoiado desde a chegada ao Brasil.

«Os adeptos amam-me e eu amo-os. Luto por eles, merecem tudo», declarou, antes de apontar o dedo à estrutura do clube.

Sem rodeios, o avançado deixou um aviso a quem, no seu entender, não está alinhado com o crescimento do Corinthians.

«As pessoas da direção precisam de acordar. Sei exatamente com quem estou a falar e eles sabem quem são. Deixem este clube maravilhoso em paz. Vão fazer m**** para outro lado», atirou.

Para Memphis Depay, o Corinthians tem de assumir um patamar mais alto de exigência e ambição nas próximas temporadas.

«Este clube precisa de se elevar, precisa de lutar pela Libertadores e pelo Brasileirão todos os anos, porque os adeptos merecem isso. Por isso, quem quiser f**** o Corinthians saia da direção», frisou.

O neerlandês terminou com uma mensagem clara: quer ajudar a construir um Corinthians mais forte, mas não sozinho.

«Este clube precisa de estrutura e eu venho para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda», concluiu.