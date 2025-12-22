Memphis Depay critica a direção do Corinthians: «Vão fazer m**** para outro lado»
Após a conquista da Taça do Brasil, o avançado do Corinthians garantiu que foram ditas mentiras sobre o salário que recebe no clube brasileiro
Após a conquista da Taça do Brasil, o avançado do Corinthians garantiu que foram ditas mentiras sobre o salário que recebe no clube brasileiro
Memphis Depay não escondeu a frustração depois da conquista da Taça do Brasil frente ao Vasco da Gama. Em declarações fortes, o internacional neerlandês visou diretamente o que considera serem campanhas de desinformação à sua volta e deixou recados claros para dentro do clube.
«Fala-se muito na comunicação social, muitas coisas são falsas. Mentem muito sobre mim, sobre o meu salário, porque querem que os adeptos me odeiem para que eu saia», afirmou o jogador do Corinthians, sublinhando que os resultados em campo falam por si.
«Ganhámos dois títulos num ano, por isso o que é que vão dizer agora?», questionou.
Depay fez questão de reforçar a ligação com a massa adepta do ‘Timão’, garantindo sentir-se apoiado desde a chegada ao Brasil.
«Os adeptos amam-me e eu amo-os. Luto por eles, merecem tudo», declarou, antes de apontar o dedo à estrutura do clube.
Sem rodeios, o avançado deixou um aviso a quem, no seu entender, não está alinhado com o crescimento do Corinthians.
«As pessoas da direção precisam de acordar. Sei exatamente com quem estou a falar e eles sabem quem são. Deixem este clube maravilhoso em paz. Vão fazer m**** para outro lado», atirou.
Para Memphis Depay, o Corinthians tem de assumir um patamar mais alto de exigência e ambição nas próximas temporadas.
«Este clube precisa de se elevar, precisa de lutar pela Libertadores e pelo Brasileirão todos os anos, porque os adeptos merecem isso. Por isso, quem quiser f**** o Corinthians saia da direção», frisou.
O neerlandês terminou com uma mensagem clara: quer ajudar a construir um Corinthians mais forte, mas não sozinho.
«Este clube precisa de estrutura e eu venho para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda», concluiu.