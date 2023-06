Depois da ira dos adeptos na última madrugada após a derrota diante do Goiás de Armando Evangelista, o Vasco da Gama anunciou a saída de Maurício Barbieri do comando técnico da equipa.

Além de Barbieri, deixam a equipa dois outros elementos da equipa técnica, passando o Vasco a ser orientado interinamente por William Batista, atual treinador dos sub-20 da equipa que terá o suporte técnico de Abel Braga.

O desaire por 1-0 em São Januário agudizou a crise do Vasco da Gama, penúltimo classificado do Brasileirão, e foi a gota de água para os adeptos. Ainda no interior do estádio, alguns adeptos invadiram o estacionamento reservado aos jogadorse e danificaram alguns dos carros que ali estavam. Há ainda relatos de confrontos físicos, de tiros e de pedras arremessadas entre adeptos.

O treinador português Armando Evangelista, que assistiu ao jogo num camarote por ainda estar a aguardar a emissão do visto de trabalho, teve mesmo de esconder-se com outros elementos da equipa técnica para escapar à ira de um grupo de adeptos vascaínos descontrolados.