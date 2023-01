O Cuiabá multou o avançado Deyverson por ter festejado nas redes sociais a vitória do Palmeiras, seu antigo clube, na Supercopa do Brasil, num jogo em que a equipa comandada por Abel Ferreira bateu o Flamengo de Vítor Pereira por 4-3. As posições extremaram-se e, segundo adianta a Globo, o avançado que chegou a passar pela formação do Benfica e a jogar no Belenenses está a equacionar a rescisão de contrato com a equipa que é comandada pelo português Ivo Vieira.

O avançado de 31 anos, que está a recuperar de uma lesão, não escondeu o seu entusiasmo por mais um sucesso do Palmeiras, clube que representou entre 2017 e 2021, e fez várias publicações nas redes sociais a enaltecer o título conquistado pelo Verdão.

Uma atitude que não caiu bem na direção do Cuiabá que decidiu multar o seu jogador. O avançado, por sua vez, ficou irritado com a posição do clube e, segundo adianta o Globo, convocou os advogados para estudar uma possível rescisão do contrato que o liga ao clube até 2024.

Deyverson, que chegou a jogar no Benfica B, em 2012/13, foi uma peça nuclear na luta pela permanência do Cuiabá na Série A do Brasileirão na época passada, com seis golos em dezasseis jogos, mas ainda não jogou nesta nova época, devido a uma entorse no tornozelo.