Companheiro de Marcelo no Real Madrid entre 2010/11 a 2013/14, Ángel Di María não ficou indiferente ao anúncio de retirada dos relvados do jogador brasileiro e reagiu nas redes sociais.

«Parabéns pela grande carreira que tiveste, por tantos títulos conquistados e por deixares uma grande marca neste belo desporto. Tive o privilégio de poder jogar contigo, de partilhar tantos momentos inesquecíveis e de conhecer a bela família que formaste. Desejo-te as maiores felicidades do mundo nesta nova etapa, meu amigo. Gosto muito de ti», pode ler-se na publicação feita pelo jogador do Benfica na conta oficial de Instagram.

Marcelo, retribuiu o carinho do ex-colega de equipa, partilhando a publicação do argentino nos stories com uma mensagem especial : «Meu 'fidelito'. Amigo, irmão, gosto muito de ti.»